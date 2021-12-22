台北市某大學發生校園水痘群聚事件，共12名學生確診，學校已啟動遠距教學，降低接觸風險；北市衛生局疫調發現，該校學生陸續於12月3日至20日期間出現皮疹、水疱、發燒等症狀，經就醫後確診。

衛生局表示，學校已啟動防治措施，加強環境消毒、提醒師生應勤洗手、戴口罩，如有相關症狀主動通報。

北市衛生局說，水痘傳染力極強，好發於冬季及早春，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染，症狀初期包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現隨後變成水疱，最後留下粒狀痂皮，通常於2至4星期內痊癒。

衛生局提醒，確診學生應落實生病不上課，在家自主隔離，直到全身水疱完全結痂乾燥為止，以避免疫情擴散；隔離期間，室內環境應保持空氣流通、做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，勤洗手戴口罩，注意環境衛生與消毒，並由醫師評估後，無感染疑慮再復學。