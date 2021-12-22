孫文學校總校長張亞中今（22）日召開蔡英文論文「速還真」記者會，強調蔡英文的論文是真是假，必須還原真相，且這也不是蔡英文個人事情，而是影響到台灣國家安全，因此12月25日他將與資深媒體人彭文正，將一同到凱道，訴求還原論文真相「速還真」，並號召大家踴躍參與。

張亞中表示，台灣社會需要真理，沒有真理就不會有善，沒有善就不會有美，真假是非的問題超越黨派、超越藍綠，台灣社會不要被政黨、藍綠綁架，但也必須坦率的說，台灣社會在泛政治化、泛政黨化、泛藍綠化，讓很多事情的是非黑白都非常模糊不清。

張亞中認為，任何事情都要還原真相，而今天借關雲長的關刀一用，懲奸除惡，去除社會所有虛假，還原社會的真善美，今天開始，他跟社會上一群不分藍綠的朋友，心中只有是非黑白的朋友，共同追群真相，只有如此，台灣社會才有希望。

張亞中手拿關刀，象徵懲奸除惡，去除社會所有虛假。（圖／中時新聞網直播畫面）

張亞中續指，「速還真」有三方面，第一，蔡英文博士論文是真是假，台灣社會必須要弄清楚，請大家理性討論，如果蔡英文論文是假，不是下台而已，可能讓國家安全受到影響，但希望做為中華民國的總統，必須把論文真假的真相還原，也希望大家不要有立場、政黨色彩，12月25日下午2點至5點，將跟彭文正一起到凱道，訴求「速還真」，還原論文真相。

對於第二個要「速還真」的，張亞中說，我們的歷史文化也在造假，「禮義廉恥」是國家四維，四維不彰國乃滅亡，如今的歷史、小孩的教育太多真假不分，我們對所有歷史傷痛都應該謹記，若有任何被歷史迫害的都要還原，但歷史有造假的事情也要說清楚，因此今天在民進黨中央黨部前，要再次挑戰，張亞中表示願拿自己700萬退休金，要民進黨派代表出來，現在天天吵著要拆中正紀念堂，把蔣介石打成跟納粹一樣，迫害台灣人民的元兇，所以要跟民進黨辯論，「蔣介石到底是不是228的元兇？」如果民進黨能拿出任何證據、資料，就把700萬元送給他們當台獨基金，但若不敢接受挑戰、辯論不贏，從此以後不要再說蔣介石是228元兇，面對中正紀念堂，從此以後也閉嘴。

第三則是台灣史的「速還真」，張亞中認為，必須要了解台灣真正的歷史，現在課綱錯誤，但他只是一個在野，沒能力動教科書的事，但希望全台灣、全世界的華人都可以參與台灣史「速還真」的活動，將規劃清朝跟清朝以前、日本殖民時期、民國時期、228時期四個主題，希望全世界的年輕朋友能拍影片參與比賽，每個主題的冠軍都提供1萬美元的獎金，希望大家能拍出高品質還原歷史真相的作品，讓真正的台灣史能讓大家了解，另也會在網路上專案募款，用來作台灣史「速還真」的經費。