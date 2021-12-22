豪華進口車界龍頭「中華賓士集團」長期推動公益，近年更積極扶植幼苗，捐助偏鄉兒童教育發展，將愛心散播到社會每個角落。今年中華賓士集團首度跨足科學教育，捐贈彰化縣水尾國小200萬元，贊助該校自然科學專門教室整修、捐贈相關科學設備，更成立學童助學金，以期拋磚引玉，開啟社會大眾對於偏鄉幼苗科學教育的全新視角，打造孩童的科普新視界。

中華賓士集團指出，秉持企業社會責任，援助偏鄉教育不遺餘力，近年來的受惠單位包括桃園藍迪兒童之家、雲林樟湖國中小學、南投親愛愛樂等。今年的受贈單位水尾國小位於彰化縣溪州鄉，屬於「非山非市」學校，既非典型資源難達的偏鄉亦非都市，成為被遺忘在兩者間教育不對等的缺口。

中華賓士指出，水尾國小儘管全校只有40個孩子，卻在科學教育上有令人驚豔的成績，不僅2020年打敗其他菁英小學，以魚鰭擺動的水渦流研究奪下全國科展國小組物理科冠軍，更以師生共同研發的無人機團隊，探秘孕育溪洲的濁水溪，發掘土地的生命源頭。

此外，水尾國小在諸多科學相關比賽中均獲佳績，更利用有限的參賽獎金，從頹圮的老舊校舍中，排除萬難打造出一間物理「自造教室」。

這次中華賓士不只持續扶助水尾國小的科學教育，協助老舊校舍的整建，更希望能藉這次捐贈，幫校方擴充物理自造教室所需的科學儀器設備，包括顯微鏡、三球儀、小型風動儀等。為了鼓勵孩子們更上層樓，更與校方教師研擬成立學業及科學助學金，期待偏鄉孩童在追尋科學知識的路上，能獲得更多學習動力及成就感。