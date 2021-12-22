今年社會責任債券發行142.97億 10:592021/12/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心22日表示，社會責任債券方面，櫃買中心在110年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，截至12月21日，流通在外檔數已計有7檔，發行餘額為新台幣142.97億元，包括永豐銀10億元、凱基銀行7億元、中信銀10億元、遠東新世紀12億元、韓國新韓信用卡公司3億美元、北富銀10億元及合庫10億元。 聖暉 今年營收挑戰200億 不動產協進會 今年會務成果豐碩 #社會責任債券 #櫃買中心 #日發布 #永續發展 #債券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政策宣導涉養網軍 監委報告揭6缺失 04:102021/12/22 焦點要聞 觀念平台－董事會引領ESG 永續轉型計畫的最佳策略 04:102021/12/22 專題周報 純網路保險公司正式開放 金管會明年8月開始受理申請執照 04:102021/12/22 財經要聞 國泰美國ESG基金 新年登場 04:102021/12/22 產業特刊 桃園修繕義行工會 住你安心獲表揚 04:102021/12/22 地方新聞 NFT無限擴張 驚動信評業 04:102021/12/22 投資理財 世界綠色大學評比 長榮大學首進百大 04:102021/12/22 焦點要聞 總預算案逕付二讀 史上頭一遭 04:102021/12/22 財經要聞 鋒裕匯理深耕台灣 將開募綠債基金 04:102021/12/22 產業特刊 大陸嚴禁網路傳教 知乎遭整改 04:102021/12/22 焦點新聞 工商社論》數位貨幣監管大突破 美國將立法規範「穩定幣」 04:102021/12/22 財經要聞 財經熱門新聞 海底撈不只關300分店！旗下8副牌倒一半 30元牛肉麵還是輸慘 - 財經 公投全滅台股卻沒漲！謝金河「預言失準」被虧爆 他再嗆1句狠話 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 小坪數1.5衛是怪格局？他打臉曝實用真相：超好轉手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。