櫃買中心22日表示，社會責任債券方面，櫃買中心在110年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，截至12月21日，流通在外檔數已計有7檔，發行餘額為新台幣142.97億元，包括永豐銀10億元、凱基銀行7億元、中信銀10億元、遠東新世紀12億元、韓國新韓信用卡公司3億美元、北富銀10億元及合庫10億元。