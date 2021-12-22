今年可持續發展債券發行512.38億 10:592021/12/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心22日表示，可持續發展債券方面，截至110年12月21日，國內可持續發展債券流通在外共計12檔，發行餘額達新台幣570.38億元；110年截至12月21日發行9檔，發行總金額512.38億元，包括北富銀10億元、智利政府15億美元、合庫10億元、高盛金融國際有限公司0.75億美元、土銀10億元、台灣高鐵10億元、玉山銀16億元及一銀10億元。 聖暉 今年營收挑戰200億 廣達擴產 加碼美國投資 #台灣高鐵 #可持續發展債券 #億美 #櫃買中心 #流通在外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台光電建新廠 擬發可轉債籌資35億 04:102021/12/22 證券．權證 NFT無限擴張 驚動信評業 04:102021/12/22 投資理財 台康生乳癌生物相似藥 完成遞送歐盟藥物上市許可申請 09:162021/12/22 財經 滴滴回港上市 傳不發新股不融資 04:102021/12/22 全球財經 135億 台塑永續融資聯貸 日系銀承辦 04:102021/12/22 財經要聞 看好經濟復甦不受疫情影響 澳洲央行最快明年2月 QE退場 04:102021/12/22 全球財經 對決統一超 全聯傳收購有錢卡 04:102021/12/22 財經焦點 鋒裕匯理深耕台灣 將開募綠債基金 04:102021/12/22 產業特刊 無縫接軌 當沖降稅再延長3年 04:102021/12/22 焦點要聞 國產磁浮離心機聯盟 瞄準全球空調商機 04:102021/12/22 財經焦點 工商社論》數位貨幣監管大突破 美國將立法規範「穩定幣」 04:102021/12/22 財經要聞 財經熱門新聞 海底撈不只關300分店！旗下8副牌倒一半 30元牛肉麵還是輸慘 - 財經 公投全滅台股卻沒漲！謝金河「預言失準」被虧爆 他再嗆1句狠話 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 小坪數1.5衛是怪格局？他打臉曝實用真相：超好轉手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。