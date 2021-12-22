櫃買中心22日表示，可持續發展債券方面，截至110年12月21日，國內可持續發展債券流通在外共計12檔，發行餘額達新台幣570.38億元；110年截至12月21日發行9檔，發行總金額512.38億元，包括北富銀10億元、智利政府15億美元、合庫10億元、高盛金融國際有限公司0.75億美元、土銀10億元、台灣高鐵10億元、玉山銀16億元及一銀10億元。