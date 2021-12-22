今年4月，中國大陸發布食品輸入新規，共18類食品可採「包裹式註冊」，其餘食品則需個別申請。有立委反映，由於酒類產品主管機關為財政部，證照字號非食品，因此屢遭大陸主管機關駁回申請，衛福部長陳時中承諾，相關行政上可予以配合，進行相關檢驗後核發食品字號。

立委陳玉珍今天在立法院社福及衛環委員會上表示，金門酒廠於11月依規定申請產品輸陸，但二度遭到駁回，系統回覆「不予受理」，原因為「許可生產證明部分內容不符合要求」。

由於國內酒類產品歸財政部管轄，核發證照也非食品字號，導致申請輸陸受阻。陳玉珍表示，不僅金門酒廠，據了解台灣菸酒公司等同類型廠商也面臨相同困境。

陳玉珍詢問陳時中，酒類業者是否可項食藥署申請並取得食品字號，以利申請商品輸陸？陳時中表示，酒類產品需要個別申請，要先了解中國是不是將酒類歸類為食品，陳玉珍說「是」，陳時中隨即承諾「我們可以配合作相關檢驗」，不只是金酒，酒類要外銷中國時，相關行政上都予以配合。

依「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，包含肉製品、水產品、蛋、包餡面食（如鳳梨酥）等18類食品須採「包裹式註冊」，其餘食品採個別註冊，否則明年起將無法輸陸。食藥署先前已協助國內業者申請並協助申請，陳玉珍詢問進度如何？陳時中表示，目前尚未獲得回覆。

陳玉珍強調，食品輸陸新規將在明年1月1日上路，目前酒類商品無法順利完成註冊，茲事體大，對於金門縣的經濟有很大的衝擊，請衛福部在實務上多多協助。

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