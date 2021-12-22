電影《葉問》那句名言：「沒有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。」為男男女女所津津樂道，飾演葉問的甄子丹好男人形象樹立，也因此片爆紅至今人氣不墜。甄子丹前(20)日晚間攜太太汪詩詩出席時尚舞會，不免俗地被問到了話題人物王力宏，他雖表示不願多評論別人的事，最終仍忍不住脫口而出說：「藝人要做好榜樣！」，「好丈夫」氣場再度爆發。

甄子丹前(20)日晚間攜太太汪詩詩出席時尚舞會，剛拍完電影《殺神4》，回港一段時間的甄子丹顯得一派輕鬆，別看他演起戲來拳腳騰飛的鐵錚錚硬漢模樣，但和老婆在一起時總是顯得十分溫文爾雅。記者不免俗問到鬧得滿城風雨的「王力宏」，正派形象的甄子丹不免顯得為難，英氣勃勃的臉龐微微皺起了眉頭，顯得對此不願多做評論。

《葉問4：完結篇》票房熱度延續甄子丹人氣不墜。（華映娛樂提供）

甄子丹對「王力宏」事件的回應顯得十分高EQ：「我們就別說八卦的事情啦！我們每個人都有自己的選擇對嗎？我也不敢批評別人。」但話鋒一轉，終歸是給了個交代：「我反正就是一句話，就是大家都是...我們做藝人必須要做一個好的榜樣給公眾，特別年輕的一代。」

甄子丹與汪詩詩的大女兒甄濟如(Jasmine)，如今已是個17歲的美少女。(取材自jasmineyenofficial IG)

聊到日前兩人玩遊戲時意外輸給了老婆，甄子丹對此透露了其中原因，專情的他誇起老婆：「今年她經常做運動而且身手愈來愈好，那天我們比賽然後...我一個不留神就被她幹掉了(笑)。」還說：「她的體型，她一直都就是十全十美的，她常常都為家人搞派對，經常會搞一些新的娛樂還有驚喜給大家，她就是很開心的一個人，我老婆真的是一個非常好的人。」夫妻倆最後還來個幸福對望，把旁人閃瞎。

甄子丹和汪詩詩婚後育有一子一女。(圖／翻攝自IG)

電影《葉問》的名場面之一，當土條流氓武師「金山找」上門踢館，在葉問家中「講手」卻打得盆碗俱碎，這時葉問幼子騎著三輪車出來說：「媽媽說：家裡都快給你砸爛啦！」讓葉問突然猶豫，被金山找嘲笑：「葉問原來是個怕老婆的！」葉問想都不想就回說：「沒有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。」一句話奠定了甄子丹的螢幕好男人形象，對比王力宏的「人設」一夕崩壞，際遇可說天差地別。