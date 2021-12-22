美光財報傳佳音，美股周二收高，科技股漲勢大，台股由台積電(2330)開高領軍，台記憶體股南亞科(2408)等領軍續攻，台股跳空開高重回17800點之上，惟量能未明顯放大，未再進一步續攻17900點。目前技術面強勢，預計2021年封關前可望維持強勢整理之格局。

Nike和美光發布財報後股價走強，科技股上漲帶動，周二華爾街主要指數全面大漲，擺脫了Omicron疫情籠罩下連跌3天的低迷走勢。

周二收盤，道瓊工業指數上漲560.54點或1.6%，為35492.70點。標普500指數漲81.21點或1.78%，為4649.23點。那斯達克指數漲360.14點或2.4%，為15341.09點。

費城半導體指數大漲3.35%，台股今天小漲16點開出，站回17800點之上，隨後漲幅一度擴大，上攻17870點，但台積電600元站不穩，長榮(2603)等航運股熄火，今日以投信作帳題材電子中小型股表現相對強勢，包括IC設計、元宇宙概念股宏達電(2498)、鈺創(5351)、新唐(4919)等再度發動攻勢。

昨日台股小幅開高震盪走高，上漲0.68%作收，成交金額續縮至2600億元以下，指數重回月線之上，且站穩短期均線，化解短期技術面轉弱壓力。外資周二回補集中市場，買超106.5億元。隨著美股續強，台股今早再攻17800點之上，技術面多頭排列。