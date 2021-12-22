根據世界衛生組織（WHO）每周流行病學報告周二公布的數據，上周美國的新冠病毒新增確診病例下滑12%，但一些其他國家的確診數仍在增加。不過數據顯示美國的新增病例數仍然全球最高的。

根據12月13日至19日所做的統計，全球新冠病毒確診病例新增410萬例，較前一周略為減少。新增染疫死亡病例下滑9%，為近45000人。

上周美國、英國、法國和德國報告的新增病例最多。不過，上周美國的新增病例下滑12%，為72萬5750例，而英國的新增病例則大幅增加45%。

世衛組織的數據顯示，以地區來看，非洲的病例增加最多，過去7天，只有非洲地區和西太平洋地區的新病例增加。歐洲地區的新增病例最多，佔通報總數的63%。

在美洲地區，總計新增病例減少10%，但該地區四分之一國家在上周通報的病例增加。美國、加拿大和阿根廷是美洲地區新增病例最多的國家。加拿大的染疫病例增加55%，阿根廷更暴增91%。

就染疫死亡的統計來看，非洲地區單周死亡人數增加15%，是全球唯一新增死亡病例增加的地區。美洲的新增死亡病例則減少15%，在所有地區中下降最多。

為了防堵Omicron變種病毒帶來的威脅，全球疫苖接種先鋒以色列的新冠病毒專家小組周二率先全球，建議所有醫務人員、免疫力低落和60歲以上長者在接種第三劑新冠疫苗4個月後應接種第四劑，並將第二劑和第三劑的間隔時間從5個月縮短到3個月。以色列總理貝內特（Naftali Bennett）呼籲民眾不要浪費時間，盡快接種疫苗。

此外，根據世衛組織公布的數據，Omicron變種已在106個國家現蹤。該組織表示，最近的證據顯示Omicron變種病毒比Delta更具有生長優勢，且正在全球迅速傳播。雖然目前關於Omicron嚴重性的數據仍然有限，但英國和南非的住院人數正在上升。世衛表示，病例迅速增加可能導致醫療系統不堪負荷。初步數據顯示，Omicron可能具有一定程度的免疫逃脫，因此與Omicron相關的總體風險仍然非常高。