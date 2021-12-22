測試廠欣銓(3264)雖受供應鏈長短料影響，法人預期2021年第四季營收仍可持穩高檔，由於訂單能見度已達明年中，明年首季營運成長動能可望恢復。公司亦預計在台、星兩地啟動擴廠計畫，對明年營運成長展望樂觀。

欣銓股價8月底觸及71.9元新高後拉回震盪，10月中下探51.9元的3個月低點，近期於52.2～57.6元區間盤整。今（22）日開高後上漲1.65％至55.6元，早盤維持逾1％漲幅，領漲封測族群。三大法人近期仍偏多操作，本周迄今合計買超100張。

欣銓受惠半導體需求暢旺及擴產效益顯現，2021年第三季稅後淨利雙位數「雙升」達7.74億元、每股盈餘（EPS）1.64元，雙創歷史新高。累計前三季稅後淨利18.96億元、年增達53.7％，每股盈餘4.01元，亦雙創同期新高。

欣銓11月自結合併營收10.48億元，雖月減1.1％、降至近5月低點，仍年增達12.57％、改寫同期新高、歷史第五高。累計前11月合併營收108.84億元、年增達24.94％，已超越去年全年的96.75億元、提前改寫年度新高。

欣銓受供應鏈長短料影響，PC及消費性電子晶片測試需求動能趨緩，使單月營收自9月起緩步下滑，但受惠車用晶片測試需求續強、稼動率維持高檔，仍維持10億元以上高檔。法人預期第四季營收將較第三季新高小幅下滑，表現可持穩高檔。

展望後市，欣銓總經理張季明表示，明年上半年接單動能強勁、訂單能見度已達明年中，對明年營運成長展望維持樂觀。為擴大車用晶片及第三代化合物半導體測試布局，明年將啟動台灣龍潭新廠及新加坡二廠擴廠計畫。

欣銓去年5月底宣布斥資4.3億元，買下富采旗下晶電閒置的竹科龍潭廠區土地廠房。張季明表示，預計將在明年3、4月動工興建，以擴充車電、安控、網通等相關晶片測試產能，並將跨入化合物半導體、影像感測器（CIS）測試，作為在台第6處廠區。

同時，欣銓受新加坡相關單位邀請，規畫在新加坡投資設立第二座測試廠，預計明年啟動興建。張季明表示，主要鎖定當地及歐洲的車用晶片測試訂單，特別是歐洲車用客戶，兩座新廠將成為未來帶動營運成長的主動能。