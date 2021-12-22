載板廠擴產需求強勁，迅得(6438)目前在手設備訂單約13億元到14億元，能見度更已達明年第3季，受惠於PCB載板及半導體倉儲系統產品出貨穩定成長，迅得機械總經理王年清表示，明年第1季會比今年第4季好，全年業績可望優於今年，半導體設備占比可望上看25%。

迅得機械專攻智慧工廠生產設備，提供智能自動化整合服務，產品包括搬運、倉儲、物流等，過去應用產業以PCB、光電為主，3年前公司開始淡出光電產業，將重心轉向半導體產業智慧製造領域，開發以半導體廠為主的AMHS系列設備，以及強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備，為國內第一家做到晶圓廠倉儲設備的在地廠商，目前半導體主要客戶有：台積電(2330)、日月光投控(3711)集團、聯電(2303)、華邦電(2344)。

載板需求強勁，載板廠積極擴產，連帶設備廠業績也雨露均霑，由於設備廠的關鍵零組件供給吃緊，且載板廠擴產進度明確，載板設備多提前下單，迅得機械今年PCB設備接單達27億元到28億元，目前僅交機13億元到14億元，尚有13億元到14億元的設備訂單將於明年交機，訂單能見度已達明年第3季。

在半導體設備部分，迅得機械亦是訂單滿手，除了原有的AMHS系列設備，迅得機械也針對12吋晶圓廠開發FOUP微型倉儲、串接分料系統之倉儲系統、EUV光罩盒微型倉儲、氮氣填充倉儲、塔型倉儲(儲量擴增40% up)、光罩微型倉儲及充氣光罩微型倉儲，其中FOUP微型倉儲及光罩微型倉儲已開始量產，串接分料系統之倉儲系統及氮氣填充倉儲在驗證中，包括：塔型倉儲、充氣光罩微型倉儲及EUV光罩盒微型倉儲可望近期完成驗證，明年正式交貨，由於氣體填充相關設備單價是一般設備5到10倍，對公司營收及毛利均有正面助益。

迅得機械預估，明年半導體設備營收可望較今年成長50%到80%，明年半導體設備佔營收比重可望達25%。

迅得機械今年前3季稅後盈餘為4.65億元，年增95.36%，每股盈餘為7.44元，累計前11月合併營收為44.75億元，年增45.73%。

儘管迅得機械設備所需關鍵零組件如：PLC控制器、伺服馬達控制器及機器手控制器等供應吃緊，但公司提前下單，對出貨影響不大，王年清表示，明年營運展望樂觀，明年第1季會比今年第4季好，全年業績可望優於今年。