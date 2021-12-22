2022年面對變種病毒Omicron擔憂，各國貨幣政策出現分歧，聯準會（Fed）加速縮減購債及提前升息時點，投顧建議股票布局逢震盪加碼趨勢題材，看好科技產業具備長線數位轉型趨勢撐腰，及受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，或評價面相對便宜且經濟回溫的新興股票基金布局機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，Fed雖較過去鷹派，但應關注的是利率上升表明經濟環境的改善，企業對前景看法樂觀，資本支出、投資將上升，因此更應考慮並精選優質、具可持續增長潛力的公司，放眼2022年持續看好數位化轉型的巨大投資潛力。

其中雲端運算採用除企業保持領先地位的重要途徑，近期市場熱議的元宇宙概念要實現，也有賴雲端運算提供更強大的運算力支持，現階段市場有低估雲端運算的潛力之虞，經理團隊預期雲端運算至少是高達3兆美元的市場。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，基礎建設向來被視為高股利、抗通膨、防禦色彩、與傳統股債資產相關性低的資產類別，隨著全球致力於朝2050年淨零排放目標邁進，將為基礎建設投資帶來額外的成長動能，目前是2006年開始職業生涯以來，對基礎建設產業前景感到最振奮的時刻。

基礎建設的營運，多數受到法令監管或特許經營權契約中所規範，全球朝低碳經濟轉型趨勢，將帶動基礎建設公司受監管資產基礎顯著成長，著眼目前基礎建設類股評價面仍處相對便宜，建議可積極參與基礎建設產業的長線商機。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾認為，亞洲小型股很適合作為長期投資核心標的，因小型股多屬於具內在生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場。

此外，當前科技需求極具韌性，疫情已導致需求正在發生永久性的轉變，中美是科技領域的領先者，其他新興市場也複製其模式，凸顯新興市場存在很多正向變化，無論硬體、軟體、服務或平台均飽藏機會，並在這些細分的市場中挖掘到多元發展且體質強健的公司。