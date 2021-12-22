聯準會（Fed）轉向鷹派程度，牽動資金流向和金融資產價格重新校準，預期市場波動仍大，投顧建議現階段可採取啞鈴策略，同時布局防禦和成長型資產，考量通膨及利率上行風險仍高於經濟衰退風險，防禦配置首選高信評且具備改革題材的波灣債基金，或產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，波灣國家的優勢在於結構性經濟改革題材、可受惠油價上漲環境、地緣政治風險降低、疫苗施打率高有助疫後經濟復甦、10月舉行將長達6個月的杜拜世博，及2022年將舉行的卡達世界盃可望帶動該地觀光、零售和金融相關商機，且全球投資者對該區研究不足，反而潛藏許多被挖掘的機會，透過在地團隊第一手掌握該區經濟發展脈動，將有助發掘具備超額報酬的獲利機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，邁入2022年將是更為光明的一年，全球經濟仍將以高於均值的速度增長，疫苗與政策進展將影響各國家與區域的發展分歧。通膨不確定性雖然升高但多數屬於暫時性，而隨著復甦步調更加穩健，各國政府可能調整刺激政策的內容，例如綠色能源轉型，但預期整體立場仍偏寬鬆，持續支持經濟。

來年仍看好股票中長線優於債券的潛在回報機會，偏好風險性資產並採取較為溫和適中的資產配置策略，保持適度的現金部位，以應對可能的市場波動。