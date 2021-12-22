櫃買中心22日表示，將建立衍生性金融商品交易資訊提交CCP機制，為協助我國成功發展店頭衍生性金融商品集中結算（CCP）機制，降低市場整體曝險金額，櫃買中心將依臺灣期貨交易所CCP上線時程，於111年中提供「衍生性金融商品交易資訊提交CCP」服務，第一階段適用商品為新台幣利率交換（IRS）交易，未來也將配合台灣期貨交易所推動時程擴增商品範圍。

金融機構可透過本中心TR系統，將已申報之衍生性金融商品交易資料，提交至台灣期貨交易所，進行CCP，並於TR系統即時掌握交易之CCP狀態。此外，金融機構亦可搭配本中心TR系統之「衍生性商品成交確認平台」功能，不需轉換作業平台，一站式完成交易申報、成交確認及提交CCP三項作業，大幅縮短作業流程。櫃買中心規劃「衍生性金融商品交易資訊提交CCP」機制推廣期間，將提供優惠費率方案，期待金融機構踴躍參與。