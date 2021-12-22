王力宏與李靚蕾的離婚風波引起廣大關注，一名男網友表示，媽媽看完王力宏的婚變新聞後，竟脫口說出「不要娶太聰明的女人」，讓他相當不解，立刻反駁，「都是王力宏的錯」，讓媽媽瞬間啞口無言，文章一推出意外引起網友熱議。

原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，和媽媽吃飯時，電視剛好在播王力宏的花邊新聞，不料媽媽看完竟脫口說出「還是不要娶太聰明的比較好」，讓他相當不解，立刻反駁「是他的錯，如果他沒有劈腿就好了」。

原PO說，隨後媽媽什麼也沒說，只是默默的繼續看電視，讓他忍不住心想，「我是不是稍微減少了將來婆媳問題的可能性呢」，意外引起網友熱烈討論。

不少網友看完紛紛留言表示，「媽媽講這種話好有惡婆婆的潛力」、「有這種媽媽拜託你不要害人家女兒」、「你媽邏輯滿怪的，所以老婆最好呆呆蠢蠢被糟蹋嗎」、「媽媽立場，可能覺得媳婦蠢笨比較好控制打壓吧」、「回她：真的，所以爸爸娶對人了」。