台南市楠西區梅嶺賞梅花季節到了。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區梅嶺賞梅花季節到了。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區梅嶺賞梅花季節到了。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

每年元旦假期前後，是台南市楠西區梅嶺賞梅花季節，在前兩日冬雨滋潤後，中高海拔梅樹含苞待放，伍龍步道約800公尺處有一梅園現在已綻放5成，梅峰古道海拔約900公尺附近也可見到梅花綻放。當地梅農表示，下半年氣候、水情穩定，梅花比去年早開，花苞也比去年大，元旦假期應該有不錯的花況。

梅嶺福來梅園梅農陳居峰表示，這幾天來氣溫下降，梅嶺天氣陰冷，正好是梅花開花適合條件，加上前2天的冬雨滋潤，梅花花苞長出不少，中高海拔現在含苞待放，元旦假期花況應該不錯。

梅嶺梅花開花是從高海拔一路開下來，伍龍步道約800公尺處有一梅園區種植早開花青心品種梅樹，現在已綻放5成；福來梅園早花品種萬傳、青心花苞也不錯，陳居峰表示，今年梅樹狀況很理想，冬雨來的正是時候，預計今年花況會是盛開的一年。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，海拔900公尺以上的梅樹幾乎都含苞待放，而且花苞比去年大，也比去年早開花，梅嶺種植多個品種梅樹，開花期有先後，遊客可以從現在賞花到元旦假期過後。