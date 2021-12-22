第三劑追加劑疫苗周五全面開放，除了提供半劑莫德納，還可以選擇BNT或高端。而中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨整理出國際期刊的混打研究數據，其中前兩劑接種AZ疫苗的人，第三劑打莫德納，抗體狂飆35.47倍，比起前兩劑打BNT，第三劑混打莫德納的人都還要高。

何美鄉昨在臉書分享國際期刊《刺胳針》公布的混打第三劑的研究數據，並強調說，接種第三劑疫苗的副作用，主要還是要看自己的健康狀況來考慮喔！

國際研究混打疫苗數據，其中前兩劑打AZ，第三劑選莫德納，抗體可衝高35倍。（圖／翻攝自何美鄉臉書）

從圖表中可見，前兩劑打AZ，第三劑打莫德納，抗體飆最高（152→5421），等於足足增加了35.7倍；第三劑打BNT的話，抗體數據也不差，可以增加28.2倍（174→4899）；打半劑量的BNT則效果減半，抗體只增加16.5倍（152→2501）；而第三劑選打AZ的效果則是最後一名，抗體增加2.37倍（146→346）。

該研究也發現，前兩劑打BNT，第三劑打莫德納，抗體可提升11.4倍（469→5354）；打BNT的話，抗體則會增加10.1倍（756→4603）；半劑量的BNT則只會增加6.96倍（469→3263），而墊底的仍舊是AZ，抗體僅增4.92倍（531→2614）。

針對第三劑疫苗該怎麼選擇，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）先前則建議民眾可以優先選mRNA疫苗（莫德納與BNT）或次單位蛋白質疫苗（高端）接，因為國內混打研究結果顯示抗體最高的是mRNA疫苗，接著為次蛋白疫苗，最後才是腺病毒。