近期消費者普遍感受到物價上漲，根據永慶房仲近期調查結果顯示，民眾首選抗通膨三大標的分別是不動產、股票及黃金。法人則認為，要抗通膨，REITs也是可以留意的標的。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，在全球資金氾濫、低利率環境下，全球都面臨通膨升溫的風險，消費者對於「錢變薄」的預期性心理，自然而然會找尋相對保值抗通膨的標的，而不動產價格具有僵固性，漲跌不若金融商品波動劇烈，同時具有收租效益，在國內目前利率處於相對低檔的情況下，使不動產成為消費者心中最佳的抗通膨標的。在近期永慶這一季調查報告即顯示，有66％受訪者認為「不動產」作能抗通膨標的居冠，另有42％選擇「股票」，第三名才是「黃金」。

另一個值得留意的抗通膨標的是「REITs」，台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏指出，目前市場關注的Fed升息議題，預期明年會啟動升息，由於REITs具抗通膨優勢，美國房價與租金指標的快速竄升，近期加拿大房價漲勢已先啟動，大幅拉高售價租金比，顯示住宅租金跟進上漲空間大，在通膨升溫下，REITs是絕佳理財工具。

路博邁表示，一般而言，通膨攀升有利於房地產擁有人，因為業主可藉由調高租金反映通膨攀升的趨勢，特別是租約時間較短的產業。由於住宅、自助式倉儲、旅宿產業的租約較短，因此在通膨攀升的環境下可以更快調漲租金。