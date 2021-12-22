中興電工近年多角化經營，經營觸角從原本重電及統包工程，延伸至嘟嘟房停車場，與綠能相關的太陽能光電廠、氫能、儲能系統及供電設備，也在雙北參與都更住宅建案及電動車充電樁建置，今年前十一月合併營收160.60億元，超越去年度合併營收153.91億元，改寫歷史新高，獲利也報佳音，有機會創史上新高。

中興電22日下午將參加凱基證券主辦法說會，說明近期營運概況及未來經營策略及展望。

中興電第三季合併營收41.19億元、淨利歸屬母公司4.36億元、EPS從去年同期0.8元增加至0.93元；前三季合併營收128.64億元、淨利歸屬母公司13.67億元，EPS由去年同期1.69元增至2.93元，全面改寫同期新高。

中興電11月合併營收逾13.0億元，年增2.51％，改寫同期第三高；前11月合併營收攀升至160.6億餘元，年成長31.71％，不單創同期新高，也飆史上新高。

中興電董事長江義福去年底法說會，首度提出將太陽光電、嘟嘟房停車場、氫燃料電池、機電及太陽光電維運四事業，2021年正式分拆，預計2023年第四季全數完工，中興電將轉型為能源服務控股公司的經營藍圖。今年五月，疫情警戒升級後，分拆計畫延後實施。江義福22日將主持法說會，說明未來營運布局。