2022年馬上就要到了，有些人會開始計畫在農曆年前重新裝潢、布置家裡，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，色彩會改變一個人的心境，乃至整個風水氣場，所以家裡若要大面積使用單一色彩來裝潢，一定要注意該色彩對應的五行是否會影響風水，若犯禁忌恐會影響家運。

▍1.紅色

紅色是喜慶的代表色，給人吉祥的印象，但由於五行屬火，在裝潢時，不建議當做居家布置的主色調，尤其是安靜的臥室、火氣重的廚房、水氣重的廁所，都不宜大面積使用紅色，以免五行沖撞，導致家人脾氣暴躁，禍事連連。但是，如果用小面積的紅色來裝飾居家環境，則是可行的，可以增添喜氣，特別是在新年時期，能為家人帶來吉祥瑞氣。

▍2.白色

白色是許多家庭裝飾住宅的首選顏色，五行屬金，代表著純潔、神聖，既能提升居家色彩亮度，又能給人潔淨之感。但也要注意，不能全都用白色裝潢，最好要搭配其他色彩，如黑色或黃色，能夠形成金生水、土生金的流通之局，讓家人的事業步步高升，財源滾滾而來。

▍3.黃色

黃色在傳統上代表「帝王之色」，五行屬土，象徵著光明、權威和富貴。所以，在客廳財位處，可以選擇一些黃色的家具或裝飾品，來增添財氣，讓「黃」金滾滾湧來。另外，臥室的主色調也可以選用淡黃色，有著「家財宜藏不宜露」的寓意，同樣能催旺財運。但要注意，天花板代表天，黃色屬於大地的顏色，天花板若使用黃色，會使得天地失衡，不利家運。

▍4.黑色

黑色五行屬水，象徵沉穩、莊重、冷酷，因其色調沉重，所以和紅色一樣，不適合在家中大面積使用，一旦家中黑色居多，就會使得家裡陰陽失衡，陰氣過重，給人壓抑之感，久而久之，對居住者的情緒和精神狀態非常不利。另外，同樣五行屬水的藍色象徵天空，代表著理智、冷靜，想要大面積使用藍色的話，建議用淺藍，不要用深藍，不然會顯得屋內陰沉沉的。注意，廚房火氣重，用藍色和黑色會形成水火相爭的格局，很難穩定氣場。而廁所本來就是水氣重的地方，用藍色和黑色會加重水煞，產生不少晦氣。

▍5.綠色

綠色五行屬木，象徵生命力、靈感，將書房設置成綠色，能旺文啟智，提升思維敏捷，有利學業運和事業運。一般人認為綠色有益放鬆身心，但這個「綠」主要還是指自然綠，並非人為調配的綠色，想要用綠色來增加室內生氣的話，不妨養幾盆綠植來增旺吉氣。

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