1218四項公投結果，因投票率太低且皆為不同意高過同意票而遭到否決，雖然全台「四個同意」縣市較多，但民進黨在台南與高雄「四個不同意」的票就足以翻轉投票結果，國民黨青年團前總團長呂謦煒認為，國民黨看似敗北，但從得票數來看，其實已開始脫離甫經罷韓與高雄市長補選以來的低谷。

呂謦煒表示，回顧去年六月罷韓，韓國瑜被93萬9090張同意罷免票罷免成功。同年八月高雄市長補選，投票人數96萬2826人，投票率為41.83％，民進黨陳其邁獲67萬1804票勝選，民眾黨吳益政獲3萬8960票，國民黨李眉蓁獲24萬8478票。在低迷情勢下，李眉蓁所獲得的這二十幾萬票，可認為是藍營在高雄的最死忠基本盤。

呂謦煒指出，而今年1218的四大公投，投下四個都同意和四個都不同意的比例皆相近。以其中由國民黨立委林為洲所領銜提出的反萊豬公投為例，投票人數99萬4571人，投票率42.25％，與前次市長補選相近。同意反萊豬的約佔四成，即39萬7990票；不同意反萊豬的佔59.65％，即58萬8302票。

呂謦煒說明，若將反萊豬案中投下同意票的大致視為傾藍選票、不同意反萊豬的視為傾綠選票，可見與前次市長補選相比，傾向藍營的選票已由24萬回升到近40萬，也超出了2010年黃昭順在市長選舉中僅拿到31萬9171票的票數，算是止跌回升，脫離低谷；而傾綠選票則由67萬票微減到59萬票，雖然傾藍選票與之仍有有相當差距，但傾綠選票由罷韓時的93萬票，已大幅降低到「四個不同意」的59萬票。

呂謦煒強調，高雄市長補選與公投投票的得票率皆僅在四成上下，可見這兩場選舉在高雄皆未打動中間選民，僅是藍綠基本盤的較量。2022年地方選舉，若國民黨所推出的人選能讓人耳目一新，能夠獲得中間選民的好感，且催出國民黨基本盤，仍不是沒有機會翻轉。國民黨已從低谷中走出，只要大家繼續努力奮鬥，團結一心，持續耕耘地方，相信未來仍大有可為。