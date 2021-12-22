根據新浪財經報導，上海市稅務局、浙江省稅務局相繼發布通告稱，要求此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、網路主播等，抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於2021年底前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題。

通告指出，依法納稅是每一個公民應盡的義務。明星藝人、網路主播等社會公眾人物，更要嚴格遵守稅法規定。

通告指出，2021年底前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題，稅務部門將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。對仍拒不自查自糾或者自查自糾不徹底的，稅務部門將依法依規嚴肅處理。