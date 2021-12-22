王力宏被前妻李靚蕾5千字毀滅性爆料後，不僅發表道歉聲明，更表示暫時退出演藝圈，原以為風波就此落幕，沒想到李靚蕾又發文替陳建州、范瑋琪澄清，讓外界推測徐若瑄就是那位人妻，不過知名律師林智群點出關鍵：「剩下的不是兩個，是三個」。

李靚蕾毀滅性爆料控訴王力宏約砲等淫亂私生活，更提到「有個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙她老公，甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，讓人聯想到指的疑似就是徐若瑄，徐若瑄也發文解釋兩人並無私下相約，還喊話要王力宏出面替自己澄清，當天在場的知名音樂人陳子鴻也澄清：「那天其實就很簡單吃個中飯，大概1個多鐘頭就鳥獸散」，試圖為徐若瑄滅火。

不過李靚蕾昨（21日)無預警在微博上發文：「據我所知，陳建州與范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，卻對捲入風波的徐若瑄隻字未提，讓外界推測是否用「刪除法」暗示徐若瑄就是那位已婚人妻，對此，李靚蕾僅強調：「只是單純受託幫黑人、范范澄清」，讓外界更好奇該人妻的真實身分。

對此，知名律師林智群表示被排除的人固然鬆一口氣，但全部壓力就落到最後兩個人身上，一個動作同時具備赦免跟殺頭功能，大讚李靚蕾太過高招，不過隨即讓人柯南魂上身，並點出關鍵「那個拍照的人是誰」，強調「其實剩下的不是兩個，是三個」，讓網友直呼根本突破盲點。