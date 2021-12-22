麗寶集團旗下麗寶建設與住都中心，今日舉行住都中心成立後首案「捷運圓山站西側公辦都更案」動土儀式！此次合作案，共投入近43億元，打造數位藝術休閒觀光與樂活宜居的新型態都更示範宅「圓山綠水」新天地，期盼能夠帶動北大同區的整體發展。

今日動土典禮冠蓋雲集，包括行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮等多位政府官員外，多位不動產重量級人士也到場觀禮。

麗寶集團董事長吳寶田表示，麗寶建設承辦此案，於兩年前正式簽約後，在雙方的努力下，於今天順利動工！希望打造出藝術休閒觀光、樂活宜居的「圓山綠水」新天地，帶動北大同區整體都市發展。

吳寶田說，在「連商成市、連居成園」的概念下，麗寶將此案規畫為地上10層、地下4層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅大樓。希望能達成社區共生、永續綠能、都市公共設施改善，帶動大同區都市再生，並創造更多在地就業機會。

其中，飯店部分，麗豐資產董事長陳志鴻指出，福容大飯店圓山店規畫兩個區域，期能滿足不同族群的住宿需求，一區為福容大飯店圓山旗艦店，共200間客房，地點便捷適合商務住宿，打造戶外泳池及多項親子設施，適合親子一同出遊旅行，輕鬆安排城市裡的度假之旅；另一區則為福容青年旅館品牌-美棧，預計規畫40間客房，經濟實惠、交通便利，是背包客與年輕族群的住宿首選。

此外，「圓山綠水」新天地透過綠建築基本內涵的「生態、節能、減廢、健康」條件，打造出符合具備亞熱帶建築節能特色的黃金級綠建築。針對北側B區大樓旁的台鐵舊宿舍日式建築，也特別規劃經費協助修繕，致力保留地方歷史資產。

陳志鴻指出，麗寶集團結合地方與公部門雙方加成的力量，以基地為同心圓的中心，希望串連周邊的產業結合發展，帶動北大同周邊產業發展，全案預計於2025年完工！