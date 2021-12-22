中央研究院經濟研究所再度上修2021年全年台灣實質經濟成長率預測至6.04%。展望2022年，預期經濟成長可望維持，但受供應鏈瓶頸及通膨因素影響，及考量高基期因素下，預期2022年實質經濟成長率為3.85%。

中央研究院經濟研究所於今年7月下旬已上修2021年台灣實質經濟成長率預測至5.05%，較去年底估測的4.24%上修0.81個百分點。中研院經濟所今日公布，預估2021年台灣經濟成長率將達到6.04%，可望突破6%，較7月底預估的5.05%續上修0.99個百分點。

中研院經濟所表示，2021年全球積極推展新冠肺炎疫苗接種，經濟逐步復甦。國內7月底疫情減緩，對外貿易於主要國家推動基礎建設與數位轉型加速推動下穩健擴張，第三季實質GDP年成長率達3.70%，預估2021年經濟成長率將達到6.04%。

展望2022年，中研院指出，受供應鏈瓶頸及通膨因素影響，全球經濟動能將有所趨緩，而國內隨疫苗接種率漸次提升，預期消費亦將回溫，經濟成長可望維持，在考量高基期因素下，預期2022年實質經濟成長率為3.85%。

隨著新冠疫苗普遍施打率增加，全球經濟逐漸復甦，然而因為供應鏈短缺問題及大宗商品價格持續上升，通貨膨脹成為國內外密切關注的議題。中研院定調，2022年臺灣經濟情勢總展望為「復甦延續但通膨風險升溫」。

中研院經濟所今日指出，明年全球通膨問題持續，顯著走升的躉售物價指數估計將會向消費者物價蔓延，應注意消費者物價的遲延效果，廠商生產成本上升亦將轉嫁至商品售價上，預期2022年CPI與WPI成長率分別為2.04%與4.04%。

展望未來，中研院表示，面對新的變種病毒風險，各國抗疫政策不同，導致貿易運輸延宕，全球供應鏈紊亂以及商品供給瓶頸。國際貨幣基金組織(IMF)及經濟合作暨發展組織(OECD)皆於近期調降全球經濟成長率和調高通膨預測值，顯示經濟復甦的不確定性擴大。而美中經貿紛爭，全球關鍵供應鏈競爭等地緣政治風險，亦牽動我國外貿之成長力道。另外，消費者面臨通膨壓力漸增，應慎防自我實現預期效應產生之通膨預期，以及主要國家緊縮貨幣政策對金融市場的波動。綜上，考量不確定因素與預測誤差下，預測臺灣2022年全年實質GDP成長率的50%信賴區間為，即2.77%~5.06%。