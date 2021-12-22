鴻海(2317)旗下富智康(2038.HK)今（22）日公告，公司規畫分拆印度附屬公司BFIH（Bharat FIH Limited），在孟買證交所、印度證交所等印度2大交易所獨立掛牌上市，分拆申請已獲香港聯交所核准，預計明年完成分拆作業。

富智康表示，BFIH為印度最大電子代工（EMS）供應商，在印度南部3個園區營運，為行動電話、機械、電動車、電視、穿戴式裝置、電訊及網路產品及資通訊硬體廠商提供原廠委託製造（OEM）服務，並規畫提供原廠設計製造（ODM）的一站式解決服務。

目前BFIH為富智康間接全資附屬公司，此次分拆並規畫於印度上市掛牌，持股比率預計將降至不低於75％，仍為富智康附屬公司、持續列入合併財報。BFIH亦在21日向印度證券交易委員會、孟買證交所及印度證交所提交非正式招股書草稿，預計明年完成分拆計畫。

富智康認為，分拆BFIH可釋放該集團價值，擁有獨立集資平台可改善資本結構、並提升業務透明度、使業務聚焦更清晰。由於BFIH分拆後仍為富智康附屬公司，富智康釋股除可取得部分營運資金，亦可持續受惠BFIH獲利挹注。