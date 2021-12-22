台中市警方日前邀料理網紅Youtuber「簡單哥」，與市刑大合作拍攝2支預防犯罪宣導影片。（張妍溱翻攝）

年節腳步近，台中市警察局擔心民眾誤入詐團陷阱，日前邀料理網紅Youtuber「簡單哥」，與市刑大合作拍攝2支預防犯罪宣導影片，利用詼諧、有趣手法，教民眾如何利用關鍵字、「簡單」3步驟辨別詐團手法，讓民眾穿上防詐金鐘罩，避免成為詐騙集團眼中肥羊。

刑大為強化防詐宣導，避免民眾受害，邀Youtube有20多萬訂閱數的網紅「簡單哥」，以電話詐騙、交友或投資詐騙為主題拍攝防詐影片、22日首上線，「簡單哥」祭出防詐騙箴言「胡扯法」、「掛電話、選擇性耳聰法」、「機智問答法」、「冷靜求證法」其中與詐團幽默對應手法，讓人捧腹大笑。

台中市刑事警察大隊長林明佐指出，民眾如接獲不明電話，「簡單」3步驟分辨，包括，提到「解除分期」、「警官或檢察官」，抑或提到「匯款」等關鍵字，都可能是詐騙集團的技倆，應再三確認，或撥打110、165專案查詢，避免誤入詐騙集團的圈套。

警方指出，民眾若接到，「先生您好，我是○○銀行，你之前在網購時設定成分期，需要您到ATM前操作解除」、或者「我是○○地檢署檢察官，你因涉及案件，為證明你的清白，需要將你帳戶內的錢提出來交由我們監管」、「是我是我啦…，你知道我是誰嗎？」等電話內容，都是詐團騙術，誘騙被害人將血汗錢匯款。

警方統計，2021年初迄今，詐欺案件發生數計1400餘件，其中前5名案件類型，分別為「投資詐欺」、「解除分期付款」、「假網拍」、「猜猜我是誰」及「假檢警」案件，總計超過6成，嚴重戕害民眾財產安全。警方仍持續與金融機構、超商建立防詐防護網，透過第一線金融人員即時阻詐，保護人民辛苦錢。