老師，我要學畫畫！以搜尋俊男美女聞名的PTT論壇，又有網友發掘寶石級美女，在版上分享一位名為「薛茜AKANE」的女性畫家，一連串美照讓人看傻眼，她不僅畫技高強，還擁有如畫般的精緻臉龐，一張撩肩帶的辣照，更是引發暴動。

人間處處有美女，有網友僅日在PTT以〈正妹、台灣畫家〉為標題，分享薛茜的一系列美照，這些照片兼具知性與性感，讓人難以離開目光，該網友表示，薛茜目前有在開班授課，突然有許多人表示想找回童年時喜歡畫畫的心，希望報名薛茜的班，重拾畫筆，不久後薛茜的IG也被神出，她瞬間漲粉，目前有近4萬人追蹤。

薛茜兼具清新與性感氣質。(取材自論壇PTT、akane_gardens IG)

薛茜到底是什麼來歷？她其實有在IG放上自我介紹，透露自小在作畫上有些天賦，童年時期是畫畫比賽的常勝軍，大學如願考進美術系，在油畫科中排名第一名，也曾擔任世界盃青少年繪畫大賽的代表選手，目前的工作是當繪畫老師，致力於推廣美術教育。

而薛茜文靜的外型下，個性其實很俏皮，她最近po文開玩笑，透露有天上課的時候問了班上同學：「誰敢在我課堂上偷吃？」，突然有個同學跟她說：「老師，力宏敢啦！」，逗樂薛茜，因此問大家：「我該懲罰這位同學還是懲罰力宏呢？」，還笑稱自己po廢文，「為人師表不能亂開車，力宏一級棒」，這種美貌與個性，讓男性網友們深受吸引，狂讚：「這真的漂亮」、「哪裡可以報名？」、「我要報名啦！！門咧～報名專線咧」。