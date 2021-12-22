中研院經濟所22日上修2021年台灣經濟成長率預估將達到6.04％，相較半年前、今年7月的估測增加將近1個百分點！報告人中研院經濟所兼任研究員周雨田表示，因為2021年全球積極推展新冠肺炎疫苗接種，經濟逐步復甦，且國內7月底以來疫情減緩，對外貿易於主要國家推動基礎建設與數位轉型加速推動下，穩健擴張。

對於2022年的台灣經濟年增估測，中研院經濟所提出實質經濟成長率為3.85％，周雨田表示，受供應鏈瓶頸及通膨因素影響，全球經濟動能將有所趨緩，而國內隨疫苗接種率漸次提升，預期消費亦將回溫，經濟成長可望維持，但也要考量2021年的高基期因素。

中研院經濟研究所22日以線上方式舉行年度活動《2022年臺灣經濟情勢總展望》，中研院經濟所兼任研究員周雨田報告。依據中研院經濟所提出的最新經濟數據，最需注意的是，預估2021年全年消費者物價指數（CPI）和躉售物價指數（WPI）將分別年增2.01％與9.55％，2022年CPI與WPI成長率分別為2.04％與4.04％，代表反映通貨膨脹的CPI部份，2022年將更甚於2021年！

中研院經濟所對2022年消費者物價指數的2.04％估值，遠高於各國內外機構的數值，中研院經濟研究提出四大理由：一、疫情變動不確定，二、國際大宗原物料價格上漲，三、今年房價漲勢將反映到明年及未來的房租，四、基本工資、軍公教調薪，將全部反映到的通膨問題持續。

惟，周雨田強調，如果變種病毒OMICRON很快平息，其它因素也減緩，例如房價減緩將可以讓明年CPI降低，此外，他也認為，破2％的估測數據不一定是負面狀況，適度的物價成長，對景氣增溫是有幫助的。