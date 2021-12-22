房市火熱，購屋人氣強強滾，在此同時，3家公股金控旗下壽險公司也聯手建立「房貸安全網」，合庫人壽、第一金人壽、以及台銀人壽等3家壽險公司，在22日宣布將共同推出「愛無敵債無畏」房貸壽險推廣活動，這也是3家公股壽險公司頭一次對於房貸壽險攜手合作，目標尤其瞄準「首購族」。

合庫人壽指出，在民眾預期通膨效應下，房地產被視為保值的最佳選擇，導致房價節節高升，而尤其是首購人士晉升「有殼族」，除了考量到「每個月能不能繳得起貸款」，還得注意一些「隱形風險」，這些正是房貸人壽可加以保障的。

合庫人壽分析，在歐美、澳洲、新加坡、日本等先進國家，購屋者買房若需向銀行貸款，通常會附帶購買房貸壽險，因為房貸動輒數百萬甚至上千萬，貸款年限大多長達20、30年，若這當中家裡的經濟支柱不幸倒下，家人卻無力負擔房貸就可能會失去遮風擋雨的家。相較之下，台灣購屋者購買房貸壽險的比例較低，顯示國人對於「房貸壽險」的觀念相對薄弱。

也因此，為了幫助國人建立正確的保險觀念，合庫人壽、第一金人壽、及臺銀人壽三家公司才攜手共同舉辦上述活動；合庫人壽也表示，民眾對於房貸壽險最常見的相關問題，包括：「房貸壽險保障內容」、「購屋時若沒買房貸壽險，之後可以再補買嗎?」、「沒有多餘的預算投保怎麼辦?」，是最常見的；對此，三家保險公司也設計了「房貸壽險小學堂」一一為民眾解惑，甚至更「接地氣」走上街頭訪問，實地查訪民眾對房貸壽險的看法，針對民眾的需求及問題，邀請第一金人壽、臺銀人壽、合庫人壽的專家作說明，並剪輯成精華影片放上網路平台上，希望能讓民眾對房貸壽險有更充足的知識。