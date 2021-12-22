食藥署今天公布，避孕藥「溫不妊T/28膜衣錠」部分批號藥品主成份含量不足，女性吃了恐達不到避孕效果，不符合規格藥品共有4個批號，總計300萬顆需回收下架，食藥署也要求廠商於明年1月14日完成回收作業，並繳交回收報告。

食藥署今（22）日發布藥品回收訊息，由溫士頓醫藥公司生產的「溫不妊T/28膜衣錠」避孕藥，批號ST-18A01、ST-18B01、ST-19A01、ST-19B01的藥品，廠商查核時發現，主成分含量已跌到標準值下限90%以下，因此主動通報食藥署將4批號藥品，共300萬顆全數下架回收。

由溫士頓藥股份有限公司生產的「溫不妊T/28膜衣錠」避孕藥，批號ST-18A01、ST-18B01、ST-19A01、ST-19B01的藥品，共300萬顆全數下架回收。（圖／食藥署提供）

食藥署表示，該藥品為事前避孕的避孕藥，為藥師處方用藥，保存期限為4年，若有意避孕的女性服用後，恐因成分不夠，增加受孕機會。

食藥署表示，該藥品為事前避孕的避孕藥，若有意避孕的女性服用後，恐因成分不夠，增加受孕機會。（圖／食藥署提供）

食藥署說，已要求廠商於明年1月14日前完成回收作業，同時也提醒民眾，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論。

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