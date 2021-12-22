由魔方網代理的《太古異聞錄》明（22）日正式在雙平台上市，為回應玩家的支持與等候，官方也帶來一系列開服活動，包含全民結緣、簽到即送頂級金色夥伴「羽化蝶仙」，以及戰鬥集字就換IPhone 13、MyCard點數卡、遊戲週邊抱枕等豐富好禮，讓玩家情定太古，為愛赴約，雙人聯手進入爽快戰鬥的遊戲世界。

《太古異聞錄》是一款以洪荒動亂、三族相爭、諸神之戰為背景的MMORPG打擊、戰鬥類手遊。遊戲內塑造大量沉浸式CG劇情，並加入東皇太一、少典、羅睺等傳奇人物，玩家可以在遊戲中結交摯友，共同攜手激戰洪荒。

《太古異聞錄》12/22開服

參拜天尊 帶走豐富獎勵

太古世界女媧誕辰，軒轅城城門大開，邀四方旅人，比肩接踵，湧入其中。繁華場景，皆為同慶創世盛典！開服活動期間，參拜天尊並以秘寶供奉，除了可以累積機緣值之外，也能領取靜玉、綠瑩龍晶等道具獎勵，而到達一定機緣值還能獲得最終祭拜的秘寶大獎。

參拜天尊 帶走豐富獎勵

全民結緣 遇見真愛

情緣思久矣，婚禮定終身。開服即結緣，玩家到達33級就能開啟情緣系統，帶著心儀伴侶走上結緣之旅。遊戲內有同性、異性兩種結緣方式，千年單身狗也能瞬間脫單，其中「情緣」系統的【緣起】玩法，可以尋找到志同道合的靈魂伴侶，而【緣生】、【緣定】玩法則可以與伴侶執手一生。

「全民結緣」活動使整個開服更加熱鬧非凡，每達成結緣對數，全服即可獲得獎勵，解鎖指定結緣任務，玩家還可獲得九玄元晶（自選兌換7星、10星橙裝）、喚靈符等獎勵，後續官方粉絲團還會推出簽到送情侶稱號活動，讓全洪荒見證你的甜蜜戀情。

全民結緣 遇見真愛

連續登入七日即送金色夥伴

玩家每日登入遊戲除了可以解鎖封印之外，聆聽太古洪荒諸神之戰的背景故事，還能獲得一系列豐富獎勵，而連續七日登入即可領取頂級金色夥伴「羽化蝶仙」。

頂級金色夥伴「羽化蝶仙」

擊敗魔煞 集字贈好禮

在開服活動期間，少司命每日可參與魔煞劫活動，開啟多人副本，只要擊殺魔煞就可獲得橙武、魂石等豐厚獎勵，同時收集指定文字還能兌換iPhone 13、MyCard點數卡、毛絨鯤公仔、遊戲角色週邊抱枕、「紅蕪」時尚服裝、仙玉等好禮。

擊敗魔煞 集字贈好禮

每天上線擼貓得獎勵

每天上線享受擼貓樂趣，並與羅睺貓互動餵食，只要達一定好感度，就可以成為合格的鏟屎官，同時還能得到喚靈符、金色元魂「厄朱」等獎勵。

每天上線擼貓得獎勵

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