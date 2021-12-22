金曲歌王王力宏離婚後陷入桃色風波，婚前婚後被前妻李靚蕾指男女關係混亂的他，過往的緋聞對象也一一被起底，其中當年他接拍李安電影《色戒》與女主角湯唯有多場純愛戲，戲外他也坦言對湯唯有好感，但女方沒給太多回應，如今湯唯和韓國導演金泰勇結婚7年，育有一女，昨(21日)逢冬至，湯唯曬出滿桌佳餚，曬幸福人妻日常。

王力宏與李靚蕾宣布離婚後，外界原以為是和平落幕，但因媒體直指主因與婆媳關係有關，使李靚蕾私下一度向王力宏求救，希望對方可以替她發聲明澄清，未料王力宏卻稱已經在第一版聲明中強調不再回應，讓李靚蕾心死搶回發言權，更抖出王力宏疑似召妓及和過往女友的點滴。

湯唯後來嫁給韓國導演金泰勇。（圖／資料照片）

王力宏2006年接拍國際名導李安的電影《色戒》，女主角湯唯在片中飾演暗戀王力宏，甚至為了實現對方遠大夢想不昔獻身的「王佳芝」，戲外兩人也有段曖昧情，據《鏡週刊》報導，王力宏受訪時承認入戲，「在戲與戲外都對她有愛情的感覺」，但湯唯的回應卻讓他碰了軟釘子，除了稱讚王力宏有才華、會唱歌，對於感情方面沒多做回應。

湯唯昨日發文。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）

兩人戲外的好情誼也連續到2015年一同和「雷神」克里斯漢斯沃拍攝電影《黑帽駭客》，當時兩人受訪問到許久不見再次合作的心得，湯唯表示王力宏「越來越忙」，王力宏則虧湯唯長大了，當年比較「嫩」，「痘痘很多，很樸實」，湯唯反問：「所以現在不樸實？」王力宏馬上接話：「現在是巨星了」，感情依舊相當不錯。而王力宏最近離婚又陷桃色風波，演藝事業與名聲陷入谷底，昔日與他情同兄妹的湯唯沒多做回應，昨在IG分享滿桌菜的照片，寫下：「今日冬至」，網友回應：「姐姐我能去你家吃飯嗎」、「在中國還是韓國？」、「冬至快樂平安喜樂」。