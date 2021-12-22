國立陽明交通大學今年2月合校以來，兩校磨合期的陣痛仍不斷，除了校徽難產，14日校方推出新的學校識別標誌LOGO，甫公布即遭校友猛烈砲轟，表示新識別系統不易辨識，更缺乏完善溝通，甚至發動連署，希望校務會議代表否決新LOGO提案，短短3天即超過千份連署書。

陽明交大原定推出的新識別標誌以縮寫NYCU設計而成，根據陽明交大粉絲頁公布的說明，陽明交大品牌LOGO的設計理念為透過知識與經驗的積累，科技、醫療、人文的跨域合作之間，洞見新方向，創造無限延伸擴展的視野。

因YC兩個英文字母融為一字，不少校友怒批整體看起來像NYC，沒有承先啟後的意涵，「看不懂、無意義、沒有美感。」發動連署的交大校友邱繼弘指出，新的學校識別LOGO並非所有人都不滿意，持反對票也非指作品零分或是不得使用，而是需要更多的時間、更多的溝通來完成，此次連署是把校友意見提出，希望得到校務會議代表的認同。

「先認真思考校徽，再來考慮識別系統。」邱繼弘表示，先有識別系統才做校徽是一件非常弔詭的事情，且此次推出的識別系統無法讓人一眼辨識出是何學校。邱繼弘舉例，民眾購買電腦不會選一台看不出LOGO標誌的品牌，至少此次陽明交大推出的識別系統不易辨識，就是不妥當。

交大教師會則指出，幾乎所有知名大學都是先有校徽，然後才有標誌，大學才是自己校徽的專家，應先清楚釐訂原則，最後才交給美術設計專業，不應本末倒置。交大教師會也在日前的會議上決議，請校方正式重新啟動校徽及識別系統設計工作。

陽明交大預計今下午舉辦校務會議，交大教師會表示是否討論新識別標誌的提案要視開會時才會確定。邱繼弘表示，連署雖已暫停，但仍會持續觀察校徽及識別系統後續發展。