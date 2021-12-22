目前國內規模最大(含配息級別)的元大高股息龍頭基金，2020年3月上市就引發市場關注，也讓元大投信逐漸將產品與人力從被動式面向轉向主動式，當時元大投信負責台股和大中華基金投資管理的吳宛芳也被賦予重任，擔任基金經理人，並在今年4月升任執行副總帶領近80人的投資團隊。不過，據了解，該基金經理人可能在明年起換將，吳宛芳也將轉戰元大自營部門。

另外，元大台灣高股息ETF前任基金經理人林良一也在今年9月低調離職，轉戰統一投信。林良一具有豐富的ETF研究與操盤經驗，與元大前副投資長張美媛都投身想要衝刺指數與量化投資的統一投信，而統一投信近年來在台股基金績效優異表現之外，也開始在指數與固定收益方面延攬人才，除了張美媛、林良一等強將之外，也延攬了前日盛投信在固定收益領域有豐富經驗的陳勇徵到任。

隨著年終將至，近期除了傳出元大投資主管吳宛芳即將異動，瀚亞投信前投資長劉興唐據悉也已經離職，過去劉興唐主要帶領瀚亞投信台股團隊，隨著部分投信投資長異動以及各家投信積極爭取人才補足產品線，市場預期可能掀起投資投研團隊或投資長的異動風潮。