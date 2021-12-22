歌手王力宏日前遭到前妻控訴長期遭到王家人言語霸凌、羞辱，並多次抓到王力宏召妓、約砲等淫亂私生活，讓原本還想一一回覆的王力宏，「左思右想」後終於出面道歉。但資深媒體人許聖梅卻透露，其實王力宏緊急回台是已經好準備開戰了，而且前面的一些行為就是在佈局。

許聖梅近日登上談話性節目爆料，王力宏在首度發表反擊聲明前便已「備好子彈」，打算跟李靚蕾正面開戰。她表示王力宏的團隊除了透過關係在大陸壓新聞外，還將大陸討論區的相關文章全數撤掉，另外他們還在網路上放出「李靚蕾原來是日本人」、「哥倫比亞學歷造假」等消息試圖轉移輿論風向，IP位置查到源頭都來自大陸，而這些消息發出後一個小時，王力宏就發出首次聲明，讓許聖梅忍不住激動表示：「你不覺得有一種節奏嗎？」

接著，許聖梅進一步解釋，王力宏突然從大陸急沖沖的返回台灣，他就是想要絕地大反攻，而且沒有在跟你客氣，因為王力宏回到台灣一下飛機就拿出手機反拍現場的媒體，與過去會對著鏡頭揮手的舉動完全不一樣，完全就是在挑釁，就是打算來個全面反擊，但他沒想到李靚蕾會直接公開他有「性愛成癮症」與強烈的自戀型人格，還透露王力宏不斷更換心理醫生試圖證明李靚蕾才有心理疾病等證明。另外，李靚蕾手中還有多項證據證明王力宏出軌，讓王力宏招架不了，態度才180度大轉彎。

許聖梅上節目爆料王力宏其實原本已做好準備要反攻。（圖／YOUTUBE）