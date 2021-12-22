33歲林姓男子昨天凌晨2時，未戴口罩到新莊區建國一路上連鎖超商內購物，店員好心提醒「要戴好口罩」，林男竟怒不可遏，持BB槍朝店外開槍洩憤，新莊警方獲報後，循線將人逮捕，偵詢時林男辯稱是不爽店員態度不好才會開槍，警方訊後依恐嚇罪嫌函送法辦，林男未戴口罩則由衛生單位裁罰。

據了解，林男以打零工維生，昨天凌晨近2時許，他騎乘機車到新北市新莊區建國一路，一家連鎖便利超商內買飲料後離開。約近1小時後，林男又騎車返回準備購物。此時，39歲魏姓店員見林男又沒戴口罩進入，脫口一句「要戴好口罩」，林男認定魏姓店員態度不佳，氣得說「不買了」，直接轉頭離開。

林男越想越氣，他先騎行繞著超商店外一圈，隨後再折返回店門外，見魏姓店員正在店外抽菸，林男掏出一把BB彈空氣槍，對空鳴槍後，騎車逃逸，魏姓店員趕緊躲進店內報警處理。

警方獲報立即派員到場，經調閱店內、路口監器畫面鎖定林男，4個小時後，於昨上午7時許，於新莊區福營路195巷口將人逮捕到案。魏男坦承，持BB槍朝超商店外開擊一槍，但辯稱是不爽店員要他戴口罩時態度不佳，警方訊後依恐嚇罪嫌將其函送法辦，未戴口罩部分，則交由衛生單位裁罰。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363