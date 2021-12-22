金管會宣布將開放設立純網路保險公司，預計2022年11月開放申請，法人認為，純網路保險公司可補足數位時代民眾保險需求，導入金融科技及數據資源與金融機構合作，開發創新商品，對保險產業來說，也可加速產業數位轉型與升級，進一步提升整體產業競爭力。

純網保預計2022年8月公布法規及開放申請，2023年4月公布核准名單，保險局認為，純網保公司將是觸及現行保險公司仍未經營或經營不佳的市場，將是保險新藍海。

國票投顧認為，純網保可補足數位時代民眾保險需求，目前國內保險市場商品同質性高，且缺乏創新研發的保險商品，因此需導入金融科技及數據資源與金融機構合作，來開發創新商品。此外，國內民眾偏好購買儲蓄類型及投資型商品，且平均保險金額偏低，導致保險保障不足。因此純網保將結合創新科技，提供簡單、易懂的保障型商品，來擴展保險的可及性與使用性。

金管會規畫純網路產險公司最低資本額10億元，以一年期或短期保單為主，如共享運具、外送平台等碎片型商品；純網路壽險最低資本則維持20億元，以不含滿期金、還本金的保障型商品為主，將限制保障年期，如定期壽險、傷害險及健康險，資金運用亦以中、短期運用為主。

在長期發展趨勢來看，國票投顧認為純網路保險公司可以與現階段產、壽險產品達成互補的效用，產險業的純網保公司，業務範圍需以創新商品為主，保險契約多屬一年期或短期性質，而壽險業部分相較於現在既有人壽多以開發投資型保單為主要大宗，純網保公司則以保障型商品為主。整體來看，投研部仍看好以壽險為主的金控對於業務長期拓展有助益。

從另一角度來看，群益投顧指出，金管會繼先前開放純網路銀行後，純網銀預估能夠轉虧為盈的期間約在3到5年，由於目前純網保僅在準備階段且壽險累積資產需要時間，短線對於產業生態改變有限，建議以中性角度看待。