銓鍇國際今年與精誠(6214)策略結盟外，受惠於疫情帶動企業進行數位轉型，繳出年營收翻倍的成績，客戶數量年成長7成，營運穩定向上成長。同時，也在今年9月將企業營運版圖拓展至高雄並成立辦公室，未來也計畫前進東南亞市場，持續打造由銓鍇提供的雲端服務生態系。

銓鍇國際深耕雲端服務技術領域多年，協助企業上雲，2021年不僅獲AWS Industry Partner of the Year服務廠商，更為第一家上架台灣雲市集AWS服務的合作夥伴。銓鍇為企業上雲之路提供一站式解決方案的雲端託管服務，打造專業化與技術化的雲端環境，並以國際認證且通用的資訊安全管理標準流程，建立兼顧安全與效率的管理，讓企業高速啟動數位創新。

銓鍇累積服務企業客戶橫跨資訊科技、營造建築、零售流通、汽車業、製造業、生技類、電商類等產業，並已協助台灣、香港市場數百家企業上雲，今年更深入製造業重鎮，正式在高雄成立中南部辦公室，以更貼近在地需求方式，協助製造業者將其核心營運機制從地端遷移至雲端，在產線出現問題前，提早做出設備預防性維修和產品良率監測。

該公司2021年營收年成長雙倍，在站穩台灣市場後，展望未來，除已啟動營運的高雄分公司，銓鍇更計畫將業務觸角伸向海外，積極布局東南亞市場。銓鍇將以「雲端＋資安」做為核心發展策略，持續深耕網路技術與雲端應用服務，明年也將擴大招募，將開出雲端架構師、軟體開發工程師、技術工程師、業務經理等職缺，預計明年團隊規模會成長一倍。