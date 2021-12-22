「魷魚遊戲參賽者」現身新莊警防搶演練 實況逼真引民眾圍觀（新莊警提供／戴上容新北傳真）

新北市警察局新莊分局於今（22）日上午10時於新莊區農會丹鳳分部，實施110年「聯合攔截圍捕實警演練」，其中扮演歹徒的鐘姓及朱姓警員身著Netflix史上最受歡迎的韓國影集「魷魚遊戲」參賽者吳一男編號001服裝、參賽者姜曉編號067服裝，手持槍械大喊：「搶劫！把錢交出來！不給錢老子就開槍殺光你們！」示意行員交錢，另1名歹徒則持槍壓制保全人員。兩名歹徒得手現金後開車逃逸，由於歹徒服裝相當搶眼，吸引周遭民眾圍觀搶拍。

警方與銀行自衛編組成員通力合作，由新莊警分局分局長林温柔親自到場坐鎮指揮員警，並通報中正路、迴龍捷運站、新北大道七段、壽山路沿線員警攔截圍捕。

警方一路追緝至擎天府後，歹徒竟將路邊扮演成「魷魚遊戲」一二三木頭人的女孩廖姓員警當作人質，後由新莊分局偵查隊隊長古新民親上火線與歹徒談判後釋放人質，順利完成本次任務。

新莊分局長林温柔表示，此次演練展現科技執法，運用空拍機直播即時畫面，連線勤務中心即時反應，讓歹徒無所遁形，也能確保同仁執勤安全；值得一提的是，為吸引民眾目光、提高宣導效能，特地商借影集「魷魚遊戲」服裝，也為嚴肅緊張的防搶演習增添一些趣味。

農曆春節將至，民眾提領現金往來頻繁，期藉由此次逼真演練考驗金融機構自衛編組能力，並提升基層員警處理銀行搶案之實務經驗，另因應「110年加強重要節日金融機構安全維護工作」，新莊警分局將持續推動及指導轄內銀行、銀樓、加油站與大賣場等財物匯集處所，全力提升防搶（竊）自衛應變能力，以共同強化警民防護機制，齊心守護民眾生命、財產安全。