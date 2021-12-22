前刑事局指紋科警務正黎添來，曾被總統表揚為「反毒有功人士」，今年3月竟涉嫌注射安非他命，再約網友開毒趴，被喬裝赴約的員警逮個正著。台北地檢署先前依毒品罪處分黎男緩起訴，台灣高檢署認為北檢應讓他自費戒癮作為緩起訴條件，發回北檢續查，北檢22日再給予黎男緩起訴，要求他到北市聯合醫院松德院區自費戒癮治療。

北檢近日仍會依職權將全案送台高檢再議，如無意外，經台高檢審核後，將駁回再議，黎男即可獲緩起訴確定。

檢警調查，52歲黎男是警察大學60期鑑識系畢業，負責指紋鑑定業務，因他攻讀博士的論文題目與安非他命等首品有關，一度被刑事局列入「反毒有功人士」，卻在今年3月3日休假外出期間，以同志交友軟體「GRINDR」約網友開房間，並不停暗示會帶好東西「助性」。

員警網路巡邏發現後，喬裝成網友赴約，黎男在抵達約定旅館後，將安非他命混入食鹽水注入體內，並在房內等其他網友到來；員警抵達現場後，黎男立刻拿出毒品分享，員警隨即表明身分，依現行犯逮捕黎男。

員警在黎男身上查獲安非他命2包，共重3.8克，另還有殘渣袋11個及針筒2支，帶回警局偵訊時，才發現黎男竟是「自己人」。刑事局後來也立即召開考績會，記黎男2大過免職。

檢察官考量黎男認罪，且願意自費戒除毒癮，先前依施用二級毒品罪處分緩起訴2年，條件是支付公庫2萬元，並接受北檢觀護人指定的多元處遇課程18小時。

檢察官依職權將全案送再議，高檢署今年10月審核後，認為北檢的緩起訴條件，須讓黎男自費戒癮治療，因此以偵查不完備為由，發回北檢續查。北檢今再度偵結，再給予他緩起訴處分，但改變緩起訴條件為自費戒癮治療。

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