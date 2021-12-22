春節檢疫7＋7方案14日上路，首批民眾21日起陸續期滿168小時，只要醫療單位到防疫旅館PCR採檢陰性，且返家居家檢疫的環境符合規定，就可返家接續後7天檢疫，而北市衛生局昨共採減638人，其中2人為陽性確診，皆已收治醫院隔離治療。不過，有民眾抱怨指出，因與確診者搭乘同班飛機，因此改列為居家隔離者，必須原地隔離7天。

衛生福利部說明春節防疫專案，選擇方案C方案的民眾，需「7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿＋7天在家居家檢疫＋7天自主健康管理」，而昨天剛好是首批春節專案期滿，北市篩檢出2名確診者，因此搭乘同班機的民眾，可能會被匡列，改列為居家隔離者。

依「嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引」，航空器接觸者將匡列座位與個案同一排及前後二排的旅客、服務個案該區的空服員居家隔離；北市衛生局專門委員歐佳齡指出，搭乘同班飛機的民眾，可能居住在各地防疫旅館，不一定居住在台北市防疫旅館內，因此，如被匡列者必須原地居家隔離。

有居住在其他縣市防疫旅館的民眾抱怨指出，被匡列為接觸者，需從「居家檢疫」改為「居家隔離」，而該縣市衛生局要求他待在原本的檢疫旅館，就地隔離7天，還須自行吸收住宿費，仍然回不了家。