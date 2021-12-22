【全程影音】王世堅被抓包占機車停等區 親秀智障型手機「還原現場」道歉

王世堅被抓包占機車停等區，親秀智障型手機「還原現場」。(取自中時新聞網直播)

民進黨台北市議員王世堅昨(21日)被網友目擊，在路口等紅燈時停在機車停等區，被騎士敲窗提醒，引發網友熱議。他今(22日)上午出面道歉，但是似乎對網友處理過程不滿，強調互相監控、敲打玻璃，暴戾之氣大可不必。而被問及為何沒有請司機，他表示，是這樣啦，人力大部分都用在服務處服務上還有研究室的助理。

王世堅今在台北市議會一樓大廳表示，昨天晚上很意外也很無心占用到機車停等區，我從學生時代、年輕工作的時候就是騎機車，小孩也騎機車、很多親戚朋友都騎車，所以在道路使用上，我都認為應該要對機車族寬待才對，道路使用管理限制應該是寬待地對待機車，從我多年質詢，像是質詢柯文哲市長的機車停車位越劃越少、機車位增加得過少等等，「對於昨天佔用，我是很抱歉、很難過，我自己小孩也騎車，我知道機車有不方便地方，我不應該占用到」。

不過，王世堅說，他有另外一個看法是，自己國人同胞不必要用錄影方式互相監視，「因為那是路口，我確實是無心滑行到，當下(騎士)用敲打車窗，這種暴戾之氣大可不必，我也很客氣地說抱歉抱歉，我也滑行一下、收起車耳朵（指後照鏡），希望說自己國人同胞不必要用互相錄影監控方式，尤其說敲打玻璃，大可不必，我自己車子也沒裝什麼行車監視器，如果大家裝監視器來做行車安全紀錄，這是很好，但如果用來互相監控，我覺得大可不必，而且我在那路口占用到，也有被警方攝影機拍攝到，自然會被開單，我從沒銷過任何一張單子，該被罰就被罰」。

王世堅表示，雖然他犯了錯誤，但對方用敲打玻璃方式，若遇到別人可能就發生衝突，社會不必這樣，時間、精神、資源應該用更有意義的方式，「我個人反對這種方式」，他也自虧說，「我錯了就錯了，錯的時候反對吼，不是時機啦」。

王世堅更拿出自己的手機，「我拿的是智障型手機，這個真的沒有滑不滑問題，我年紀比較大一點，這是震動，確實是放在腳邊，我碰一下螢幕手機就會亮，你敲打我車窗，我拿一下手機，我怕萬一是搶匪，總可以報案，這手機沒有任何遊戲可以玩，沒有滑手機也沒有講電話。」他說，當時也沒有講電話，怕民眾、公家單位打來，至少之後知道是誰打的。

至於媒體詢問「網友驚訝為何沒有請司機？」王世堅先是說，「經費越來越拮据啦」，後來說明「是這樣啦，我想人力大部分用到服務處服務上，還有研究室的研究助理嘛，大概因為這樣，而且我現在換小車，自己開就夠了也很舒服；就是畫面鏡頭有嘛，騎士敲打玻璃，我馬上問什麼事情，然後自己也說抱歉、趕快移動，只是不曉得說有錄影，我有占用車位我抱歉，真的是我不對」。