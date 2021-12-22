四大公投落幕，民進黨拋出大新竹縣市合併議題，引發爭論。國民黨今天舉行記者會，痛批民進黨為了一人之私，倉促提案升格，應先妥善地把財劃法、公共債務法等配套做好，朝2026推動竹竹苗整體升格來規劃，學者則認為，若不合理的財劃法制度未修正，就談竹竹升格，那就是來亂的，他建議讓縣市與直轄市用一致公式分配中央財源，各縣市就不必再玩升格的遊戲。

國民黨上午舉行「誰為選舉假傳聖旨玩升格？竹竹苗要2026科技都！」記者會，文傳會副主委林家興呼籲，竹竹合併升格應綜合性規劃，不可讓民進黨為了一人或一黨之私，就倉促提案升格，若以台灣整體前瞻規劃格局來談區域發展，應先妥善把財劃法、公共債務法等配套做好，並迅速設立竹竹苗科技都籌備委員會，以2026年為目標開始啟動規劃。

受邀出席的台北商業大學財稅系教授黃耀輝認為，當初賴清德任閣揆時曾說要修訂財劃法，但蘇建榮上任財政部長後就承認跳票做不到，竹竹合併升格充斥政治算計，純粹是政黨私慾，幫新竹市長林智堅量身訂做，從其他政府挖錢過來，升格後又可參選新竹市長，這叫做「升官又發財」，因此，應先解決財劃法制度不公問題，否則就是來亂的。

黃耀輝指出，中央給地方政府的財政來源包含統籌分配稅款、補助款，目前讓地方政府不滿的是，統籌分配款部分，六都分到63％，非六都只分到24％，鄉鎮市為8.76％，造成地方政府財政不均，出現「富都窮縣」的水平失衡。

黃耀輝說明，此外，還有垂直失衡問題，近年中央政府的收入占全國總收入的7成，地方收入則約占3成；但支出面，中央政府的支出占全國總支出卻僅有6成，地方支出則占4成，亦即中央收入多卻花錢少。

黃耀輝認為，解決之道就是將縣市或直轄市改為同一財政層級，平等分配財源；其次，中央政府可多撥出1成，至少3千億的收入給地方政府，同時增加共分稅，以解決垂直面失衡。