在大陸消費者長達數月的抵制情緒下，NIKE在大陸業績成長陷入困境。國際運動鞋服巨頭NIKE在21日發佈2022財年第二財季業績報告，其中在大中華區收入較去年同期大跌20％至18.44億美元，排除貨幣影響跌幅更是擴大至24％；稅前利潤（EBIT）在大中華區也從去年同期的8.91億美元猛跌至5.69億美元，跌幅高達36％。

對於大陸市場營收大幅下滑的原因，NIKE在財報中表示本季業績受到供應鏈影響較大。針對大中華區營收下跌，更多是因為疫情導致越南工廠關閉，貨品庫存處於低水準。

但據大陸《時代財經》引述運動服裝行業獨立分析師馬崗認為，NIKE近年重壓的DTC（Direct to customer）模式是為快速反應市場。但從3月新疆棉事件以來，大陸消費者對國際品牌的消費意願減弱，也快速反映在NIKE的供應策略上。同時大陸消費者選擇國貨的意願比例正在逐步提升，讓NIKE等國際運動品牌正遭遇「雙殺」。

馬崗和其他外國分析師均認為，衡量大陸消費者的需求變化將成為NIKE業務向前發展的重要問題。「大陸市場是NIKE過往的高增長市場，相信NIKE會針對性的提出振興大陸市場的產品、行銷一系列策略以改變現狀。」