歐洲今年的能源危機已對疫情後期的經濟復甦造成阻礙，尤其天然氣因供不應求導致價格飆漲，不到一年已漲5倍，英國政府有意在明年提高能源價格上限，但會因此造成英國家庭電費暴增56%，可能多出700英鎊以上（約新台幣2.6萬）的電費支出。

英國每日郵報、金融時報綜合報導，英國天然氣價格大漲，短短不到一年已漲5倍，不過由於政府訂的能源上限價格已無法反應成本，因此從8月以來，多達26家英國能源供應商被迫倒閉，影響約400萬個家庭，顯示該行業狀況相當危急，這也讓能源監管機構Ofgem有意提高能源上限，但會導致家庭電費跟著上漲。

報導指出，金融機構Investec預測，目前英國能源價格上限為每年每戶1277英鎊，明年有極高機會大幅調漲至破紀錄1995英鎊，代表英國家庭的電費將會上漲將近56%，「除非政府或監管機構Ofgem提出緩解措施，否則英國人每年需要額外負擔700英鎊（約新台幣2.6萬）以上的電費支出。」

監管機構Ofgem執行長Jonathan Brearley表示，「我們一直努力保護消費者，但監管這條路需要有更長遠的規劃，希望能建立一個永續性的制度，幫助我們能好好度過向轉型綠色能源的適應期。」

至於歐洲天然氣價格會飆漲的原因，在於新冠疫情後期經濟復甦，能源需求大幅增加，但俄羅斯天然氣出口量減及法國供應量減少，使得天然氣價格不到一年已飆升 5倍，能源市場因此陷入混亂。