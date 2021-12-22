仁愛河濱商城於12月22日起進行拆除作業。（洪靖宜攝）

居民掛起「碎殼的蝸牛，何時再有家」板子。（洪靖宜攝）

高雄的「仁愛河濱商城」社區因為屬於海砂屋，且屋齡超過40年，多數都出現鋼筋外露、甚至整個陽台崩落，相當危險。於10月底經高市府權責機關會同建築師、土木技師及結構技師等三大專業公會至現場鑑定後，認為整體建築耐震力不足，建物具有危險性，考量住戶及鄰近居民安全，22日進行拆除工程。

城中城大樓事件後，高雄市府工務局與消防局聯手展開高雄市1099棟老舊集合住宅、住商混合大樓逐棟檢視及聯合稽查作業。位在鼓山區的愛河濱商城本來就是為老社區，於今年10月底，由高雄市土木技師、結構技師及建築師等三大公會聯合進行建物結構安全鑑定，鑑定結果顯示地下室柱子大部分已挫曲，同時樑柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，也就是俗稱的「海砂屋」。

評估整體建築耐震力不足，建物具有危險性，考量住戶、鄰近居民之安全，依據《建築法》第81條規定公告危害公共安全之建築物必需強制拆除，範圍包括鼓山區河邊街103-111號、河邊街115巷1-21號、河邊街95巷8-16號，共125戶，22日進行拆除工程。高雄市副市長林欽榮表示，仁愛河濱商城拆除工程期間，將由新工處於河邊里活動中心設立前進指揮所，也預定於111年農曆年前完成拆除工作。

這125戶已經透過包租代管，完成安置及搬遷，不過拆除儀式現場，居民掛起「碎殼的蝸牛，何時再有家」板子和布條，有住戶也嘆，搬走後沒有保障，也不知道何時能蓋房，在外租房也是一筆費用，至今也沒有建商要進駐，路太窄因此建蔽率太低，不願來蓋房，怕不符合成本，希望高市府能協助加快速度，否則真的無家可歸。

而高市府也表示會協助河濱商城更新會自主都市更新，以「五八八自主民辦都更輔導專案」及「一六八都更速審機制」，希望都更案能於明年底前招商成功；河濱商城更新會所提，單元一所有權人安置費需求，包括2個月押金、6個月租金及搬家費用等，市府已批准動用都市更新基金先行代墊，將撥付給有需要的所有權人，另外該更新會向內政部營建署申請都市更新事業及權變計畫補助，市府也同意先予代墊650萬元。也會協助爭取都更容獎50％，增額容積30％以及高雄厝2％免計容積極依法爭取都委會調整基準容積。