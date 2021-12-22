陸軍特戰指揮部一名士官長，2017年間2度趁下屬A姓女下士午休及在外聚餐酒醉回營休息時，撫摸A女胸部，女方驚覺怒斥推開士官長時，對方還反嗆：「摸一下會死喔」，A女一怒向上舉報；桃園地方法院一審依現役軍人犯乘機猥褻罪判2年徒刑，林男不服上訴，高等法院改判1年4月徒刑。

根據判決書記載，林男任職於陸軍特指部士官長，在民國106 年5 月末週漢光演習期間某日中午，在營區內，以天氣炎熱，其寢室較為涼爽為由，邀約A女中午至其寢室午休，A女就在當日中午，單獨至其寢室午休，但士官長卻趁A女睡著時，進入房間以手撫摸A女胸部。

隔一個月6 月13日晚上，單位替退伍同袍舉行榮退與晉陞餐會在營區外聚餐，A女在餐宴上喝醉需人攙扶、士官長就請同事駕車將A女載返營區，且未依當日值星官指示，將A女載至連隊女官寢室，反將她載自己其寢室攙扶至自己床鋪躺臥，其他同袍離去後，就趁A女意識模糊，不知抗拒之際，將上衣拉起，以手伸入胸罩內撫摸胸部。

女方證稱，當時自己說要在女官寢下車，但他們將她載到士官長寢室所在大樓，原本被扶到外寢坐一下後，士官長就叫同袍將她抬到內寢休息，後來感覺有人掀開上半身穿的T 恤，從上面摸胸部，當時一張開眼睛看到是士官長，立刻就推開他雙手，當時同單位男友發現她在士官長寢室內，立刻將她帶離。隔天A女告訴同袍遭士官長摸胸，並共同前去質問，未料士官長說「摸一下會死喔。」

男方則辯稱，第一次是因午休快結束，看到A女好像很冷，於是幫她蓋浴巾，可能因而不慎碰到。第二是是當晚A女酒醉才扶她到寢室內寢休息，也有請連上弟兄去找她同袍與男友來照顧，因A女隔天質問時，有否認自己不可能會做這種事，而且大夥平常相處融洽，所以才對她說「妳平常摸我、碰我，摸一下會死喔這句玩笑話」。

法官審理後認為，士官長身為A女之長官，竟未能克制自身情慾，2 次對女方乘機猥褻，使女方身心受創，且犯後毫無悔意，未與女方和解或調解，且未賠償其損害，亦未獲得原諒，因此判刑2年。林男不服上訴，高院今依2個現役軍人犯乘機猥褻罪，各判8月、11月，應執行1年4月徒刑。