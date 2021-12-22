桃園設計馬祖文化日曆，讓馬祖鄉親一解思鄉之情，即起可在八德區公所免費索取。(蔡依珍攝)

桃園市馬祖鄉親逾5萬人，堪稱馬祖第二個故鄉，桃園市政府特別由八德區公所，設計「2022桃園－馬祖文化日曆」，將姊妹縣市密切交流的照片，以及馬祖當地文化、習俗、信仰、景觀，配合歲時節慶設計成傳統日曆，讓馬祖鄉親一解思鄉之情，限量6000份，即起可在八德區公所免費索取。

市長鄭文燦說，桃園與馬祖是姊妹縣市，且從馬祖原鄉來到桃園打拚的居民比例高，近年來市府積極保留馬祖歷史記憶，推動文化扎根，不僅整建八德大湳公園內的龍山寺及閩臺宮，成為馬祖鄉親的信仰中心，並在馬祖會館設置社區關懷據點，照顧落腳在桃園的長者，讓桃園成為馬祖的第二故鄉。

鄭文燦也提到，明年市府將辦理馬祖的慶典活動「擺暝文化祭」及「媽祖昇天祭」，分別呈現北竿、南竿不同的地方文化，讓市民體驗馬祖最具特色的兩項文化慶典。

考量馬祖鄉親習慣使用日曆，特別請八德區公所設計「2022桃園－馬祖文化日曆」，結合馬祖特色和桃園與馬祖交流的照片，例如媽祖昇天祭、農曆1月26日搭配馬祖西莒島上的威武陳元帥廟照片等，植入文化記憶，讓馬祖人對於馬祖文化多一分感受。

八德區長邱瑞朝說，馬祖日曆諮詢馬祖人意見後，羅列市長鄭文燦上任以來各項和馬祖交流活動照片，馬祖宮廟主神生日或特色祭祀活動或是藍眼淚等具代表性的慶典、生態，也都會在當周假日呈現，總預算約80萬，限量6000份，將分送各縣市馬祖協會、桃園市馬祖同鄉會、桃園市馬祖關懷協會、桃園市各馬祖文化信仰宮廟、八德區48里等據點，歡迎有需要的市民朋友至八德區公所（洽詢電話：03-3683155）索取，數量有限送完為止。