王力宏離婚風波延燒多日，王力宏被李靚蕾指控對婚姻不忠、召妓、不正當男女關係等，李靚蕾諸多毀滅性指控，逼得王力宏最後認錯道歉，並宣布暫時退出演藝圈，「蕾神之錘」完勝「宏荒之力」，只是王力宏依舊風波不斷，就有細心網友發現，王力宏的情歌《依然愛你》竟被發現有藏頭詩，疑似示愛「神仙姐姐」劉亦菲。

王力宏在2011年作詞作曲的《依然愛你》，歌曲意境是經過時光流逝，心中依舊只有一個人，但近日就有大陸博主發現《依然愛你》歌詞竟巧妙藏有「留、依、飛、是、你」，儘管只是同音字，但仍被聯想是王力宏在向氣質女星劉亦菲示愛。

《依然愛你》歌詞巧妙有「留、依、飛、是、你」，儘管只是同音字，但仍被聯想是王力宏在示愛劉亦菲。（圖／取材自玄江南微博）

其實，王力宏在2010年自導自演電影《戀愛通告》，就曾和氣質女星劉亦菲搭檔演出，當時身兼導演、編導和男主角的王力宏，還曾提到，他在拍攝時突然要求加吻戲，對此，王力宏曾解釋：「拍戲時越來越有默契，因此認為有必要增加這場吻戲」，劉亦菲也因此獻上她的螢幕初吻。

至於《依然愛你》歌詞是否真示愛劉亦菲，還是巧合，真相恐怕只有王力宏自己心裡有數了，不過，王力宏不只被李靚蕾毀滅性指控，就連捲入離婚風波的By2妹妹Yumi則在今（22日）爆出輕生，友人在微博曬出就醫照，並指控王力宏：「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！！！！」截至發稿前，By2尚未公開回應。